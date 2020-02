中国新冠病毒死者破千、世卫担心疫情失控

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一中国官方公布的新冠病毒肺炎死亡数字在1天之内增加108人、使得新冠病毒肺炎死亡者数量超过1千人、达到1016人,确诊病例达到4万2千6百38人。

中国大陆之外新冠病毒肺炎的确诊人数也在快速增长,特别是在日本近海被强制隔离的豪华游轮上的新冠病毒传染速度很快。

就连过去呼吁冷静对待疫情的世界卫生组织也担心原来基本被局限在中国大陆的新冠病毒肺炎疫情正在扩散到中国境外,担心这种扩散有可能会成为点燃世界性新冠病毒燎原烈火的星星之火。

世界卫生组织的数字显示,在中国大陆之外世界24个国家和地区有310个新冠病毒肺炎确诊病例,其中一位患者在菲律宾死于新冠病毒肺炎。

RCI with The Associated Press、CBC News

