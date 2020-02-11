加拿大完成第二次撤侨，被撤离者发布军事基地内住房视频

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

最新信息：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

– 星期二，中国死亡人数超过了1,000人，确诊病例超过 42,700 例； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 世卫组织说，在其他24个国家和地区有 393 个病例，其中 1 人在菲律宾死亡； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 在日本游轮上新增的 65 个确诊病例中，有 1 名加拿大人； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 加拿大第二架撤侨包机抵达安省特伦顿军事基地； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 加拿大目前有 7 个确诊病例：BC 省 4 例，安大略省 3 例。

加拿大完成第二次撤侨

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二，2月11日，加拿大撤侨包机完成第二次飞行，于周二凌晨从中国武汉飞抵加拿大安大略省的特伦顿（Trenton）军事基地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，第二次撤侨行动，最初有 200 多名加拿大人报名登机，但实际登机人数为188人，包括 130 名加拿大公民和58名随行家属。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这架飞机在不列颠哥伦比亚省列治文市的温哥华国际机场短暂停留加油，然后继续前往特伦顿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的第一次包机飞行了已经撤回了174 名加拿大人及其家人，他们现在都在特伦顿军事基地接受为期两周的隔离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另有 39 名加拿大人搭乘美国的包机同一天返回，目前也都在特伦顿隔离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“隔离区好像夏令营”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在第一批撤离的加拿大人中，蒙特利尔居民 Myriam Larouche 说，军事基地隔离区的生活跟夏令营差不多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

被撤离的加拿大人 Kai Huang 还在社交媒体上发布了军事基地内自己房间内部的视频：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二上午，加拿大首席卫生官 Theresa Tam 医生发推表示，为确保被撤离加拿大人和公众的健康和安全，政府将继续评估这些加拿大人及家人是否有新型冠状病毒症状，他们将在 CFB Trenton 居住 14 天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Theresa Tam 说，到目前为止，被撤离的人中没有人出现症状。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大专家率领世卫小组达到中国

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，由加拿大著名流行病学家布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）率领的世界卫生组织专家小组已经在本周一抵达中国.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世卫组织紧急卫生项目的行政主任 Michael Ryan 说，这支由大约1 0 名专家组成的团队将研究病毒的来源和疫情的严重性。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

艾尔沃德（Aylward）是大规模传染病疫情研究领域的资深人士，曾在西非埃博拉疫情中指导世卫组织的应对措施。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他于 1992 年加入世界卫生组织，在世卫组织内负责应对突发卫生事件。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

死亡人数突破 1000

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

星期二，中国内地的死亡人数达到 1,017 例，确诊病例达到 42,747 例。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

根据世界卫生组织的数据，除中国内地外，已有 24 个国家和地区确认了 393 例感染，菲律宾死亡 1人。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大还在观望

尽管疫情呈上升趋势，加拿大首席公共卫生官Theresa Tam表示，目前还没有计划加强边境管制或隔离措施。

但她说，有关规定会根据疫情而随时更改。

加拿大全球事务部（Global Affairs Canada）告诫加拿大人不要前往中国湖北省，避免前往中国的非必要旅行，全球事务部还建议在中国的加拿大人，若不是必须在那里，则应离开。

加拿大的公共卫生官员要求从湖北返回的人自行隔离14天，从中国其他地区返回的人若有症状，则应待在家里。

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada