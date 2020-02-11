加拿大表示目前不改变防范新冠病毒的措施

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在新冠病毒肺炎疫情越来越严重和世界卫生组织担心疫情失控的情况下，加拿大负责公共卫生的官员说目前没有计划改变加拿大的防疫措施。

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加拿大首席公共卫生官Theresa Tam星期一在有关新冠病毒肺炎疫情的电话会议上被记者问加拿大是否会加强防疫措施的问题，特别被问到加拿大是否会采取与美国和一些欧洲国家同样的防疫措施，这就是禁止来自中国但非本国公民或永久居民的人入境。

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Theresa Tam对此的回答是，由于新冠病毒肺炎疫情在加拿大扩散的风险仍低，加拿大现在采取的防疫措施和防疫方针是足够的，而且也符合世界卫生组织反对成员国闭关锁国的指导方针。

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不过这位负责加拿大公共卫生事务的官员表示，加拿大政府有关部门会根据疫情的变化及时对防疫政策和防疫措施做出调整。

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加拿大卫生部门要求从中国武汉地区返回的加拿大人自我隔离14天，来自中国大陆其他地区的加拿大人如果出现不适症状也要自我隔离两个星期。

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加拿大外交部呼吁在中国大陆的加拿大人尽快离开、告诫加拿大人在非必要的情况下不要前往中国大陆旅行。加拿大联邦政府包租的第二架撤侨专机已经满载185名加拿大侨民离开中国。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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