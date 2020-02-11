原住民封路，加拿大铁路公司警告可能不得不中断运输

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加拿大国家铁路公司（CN）星期二（2月11日）发表声明说，原住民示威者及他们的支持者在BC省北部和安大略省设置的路障影响到该公司的整个运输网，一些重要地区的运输活动将可能不得不中断。

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示威者用这种方式声援BC省Wet’suwet’en原住民对滨海天然气管道（Coastal GasLink）的抵制。该部族原住民无视法院强制令，在通往工地的道路上设置路障，阻止工人和施工车辆前往。

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自从上周四开始，多伦多至蒙特利尔和多伦多至渥太华路段有两百多次列车停驶。CN副总裁费恩（Sean Finn）说，加拿大东西部之间的列车运输基本上已被切断。

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CN公司已向安省法院申请到强制令。加拿大交通部长加尔诺（Marc Garneau）说，堵路施压是违法的，对列车客运和货运服务造成了巨大影响。

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星期二在BC省会维多利亚市，示威者堵住了省议会的所有出入口，迫使省政府取消或推迟施政报告宣读之前的部分仪式和活动。

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（RCI with Radio-Canada, CBC News）

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