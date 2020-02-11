首位黑人女议员促成加拿大的黑人月

黑人月已经成了每年二月份加拿大社会的固定活动，黑人社团举行各种各样的活动纪念黑人维权人士、表彰在各方面取得成就的黑人杰出人物，媒体也多用笔墨报道黑人月的活动。
加拿大黑人月成为每年社会的固定活动与前加拿大联邦议会议员Jean Augustine有很大关系。
Jean Augustine在25年前经过多方努力、终于在联邦议会推出议案，要求加拿大联邦政府把每年2月份定位黑人月。这个动议虽然最终获得通过，但在议会获得通过的路程并不平坦。
1995年当Jean Augustine在议会提出上述议案后有些联邦议会议员向她吐槽说，二月份讲黑人的事、3月份就不讲了吗？也有的说你把二月份定位黑人月、那应该把几月份定为白人月呢？
但在1993年当选成为加拿大联邦议会首位女性黑人议员的Jean Augustine，凭着初生牛犊不怕虎的精神、在大部分联邦议会议员的支持下克服困难，最终成功地让二月份定为黑人月的动议案在联邦议会获得通过。
RCI with CBC News
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
发表评论