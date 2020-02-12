中国新冠病毒新增病例下降，加拿大仍是7个病例

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– 中国卫生委员会表示，新增病例数降至 2,022人，死亡人数 1,116； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 世卫组织将新型冠状病毒引起的疾病命名为：COVID-19； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – “钻石公主号” 游轮上确诊病例增加，但另一艘游轮 MS Westerdam 号上没有确诊病例； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 加拿大仍是 7 个病例。

中国周三报告说，新增确诊病例再次下降，但死亡人数已超过 1100 人。

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中国国家卫生委员会说，过去24小时内有2,022例新增病例，这已经是新增病例连续第二天出现下降，星期三中国内地的确诊病例总数为 44765例。

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尽管春节假期已经结束，但中国大部分商业、企业仍处于停业状态，人们在家里上课、上班。

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与此同时，在日本，被隔离的 “钻石公主号” 游轮上又增加了 39 个病例。

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该游轮周三早上证实，现在游轮上乘客和船员的确诊病例总数已经达到 174 例。

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另外一艘豪华游轮 – MS Westerdam 号上载有 1,455 名乘客和 802 名船员，由于担心船上可能有人携带冠状病毒，该游轮被几个港口拒之港外。

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星期三，MS Westerdam 号宣布，柬埔寨已同意让其停靠，此游轮上目前没人有症状。

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加拿大仍是 7 例

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在加拿大，确诊病例仍为 7例：不列颠哥伦比亚省4例，安大略省 3例。

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加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生周二重申，加拿大人面临的风险仍然很低。

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（CBC）

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