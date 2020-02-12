加拿大的Jerome Leis医生已随世卫专家组抵达中国(CBC)

加拿大专家解释为什么医生在面对冠状病毒时更棘手

作者 亚明 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月12日（星期三）12:37
暂无评论 ↓

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

来自世界卫生组织的高级专家团队今天开始在北京的工作。由加拿大著名的流行病学家布鲁斯•艾尔沃德（Bruce Aylward）领导的专家组的工作重点是更多地了解冠状病毒，加快药物和疫苗的研究，尽快遏制以中国为中心的疫情扩散。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

艾尔沃德博士曾参与世界卫生组织应对西非埃博拉疫情的指导工作，在传染病控制方面有丰富经验。这次他和其它10位专家将与中国科学家和公共卫生官员合作，研究控制疫情的方法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新型冠状病毒现在的名称已改为COVID-19。中国官方公布的数字是已经有1,000多人死亡和4万确诊病例。中国境外出现的病例不到400例，其中一人确认死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大到目前为止已经确诊的新型冠状病毒感染者为7人，其中4人在不列颠·哥伦比亚省，三人在安省。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(China Daily/Reuters)

杰罗姆·雷斯（Jerome Leis）博士及其团队上个月在多伦多的Sunnybrook健康科学中心治好了加拿大第一例感染者。这是一位50多岁的男子。雷斯医生说，患者的肺部X光片显示异常，因此确认他已感染冠状肺炎，需住院隔离治疗。开始时，医生担心他的病情恶化，已经准备好输氧。但后来并没有用上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

雷斯博士说，这次疫情最可怕之处，也是令中国医生和医护人员感到最难的，是没有针对这种新病毒的任何特定治疗方法。因此当他们尝试治疗重症患者时，实际是在走钢丝，一方面要找到合适的方法帮助免疫系统战胜病毒，另一方面又要避免引起其他问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与流感的两个主要区别

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莱斯说：“就其表现形式而言，新型冠状病毒很像流感。关键的区别是我们没有真正可以用于治疗的抗病毒药”。还有另一个关键领域是，医生需要判断哪些患者最好在家隔离以减少暴露和扩散机率，哪些患者确实需要住院得到更高级别的护理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于中国武汉的医院来说，后一点尤其重要，那里的医护人员显然在这方面遇到了问题。在上周公布的武汉市138例住院患者病例中，有四分之一以上需要接受重症监护，多数需要有呼吸机支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

山东邹平市一位冠状病毒感染者痊愈出院 (Costfoto/Barcroft Media/Getty)

另一个与流感的区别是人体的免疫反应。麦克马斯特大学另一位研究病毒和人体免疫反应的专家马修·米勒（Matthew Miller）说，通常当某人感染了呼吸道病毒时，患者的免疫系统会开始抵抗并杀死该病毒。但是来自中国早期病例的数据表明，有些感染者病情加重的罪魁祸首包括过度活跃的免疫反应。米勒说，当发生大规模免疫反应时，患者遭受的伤害大过康复，并且呼吸困难等问题可能会加剧。在H1N1流感大流行期间也报告了类似的过度活跃的免疫反应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，在紧密平衡的过程中，一些实验性抗病毒药物靶向炎症蛋白，有助于消除过度的炎症，这些炎症蛋白会导致严重的症状，例如呼吸困难。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在的好消息是，美国有一位感染者在静脉注射了瑞姆昔韦后，很快康复了。这名患者是华盛顿州一名35岁的男性，他曾访问过武汉。而瑞德昔韦原来是用于对抗其他RNA系列病毒的实验性药物。现在还需要研究这种药物的实际作用到底有多大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康国际社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
网络礼仪
当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 – 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

L’opposition au gazoduc bloque le transport ferroviaire du pays

RCI | English

University of British Columbia researchers working on marijuana breathalyzer

RCI | Español

Coronavirus: experto canadiense coordinará grupo internacional en China.

العربية | RCI

المرشحة لقيادة الخضر أنامي بول، سيدة سوداء ثانية في سباقٍ لقيادة حزبٍ فدرالي

Radio-Canada.ca CBC.ca
« Des annonces importantes » de Bombardier attendues jeudi, selon FitzgibbonLe coronavirus a fait au moins 1355 morts en ChineDossier Stone : le procureur général Bill Barr témoignera devant un comité du CongrèsLe Canada convoque le Groupe de Lima pour tenter de dénouer l'impasse au VenezuelaLes enfants vulnérables de Québec entendus à un seul endroitLes États-Unis admettent que des douaniers ont détenu à tort des voyageurs iraniensVIA Rail prolonge l'annulation des trains jusqu'à vendredi soirUn entraîneur de soccer de Charlesbourg suspendu pour une altercation avec un jeune joueurProtection de l'enfance : demande de recours collectif de 10 G$ des Premières NationsDes dizaines de chambres inutilisées au CHUM et au CUSM
Bouwmeester 'doing very well' after cardiac episode during gameDeputy PM Freeland blocked by Wet'suwet'en demonstrators in Halifax'Aggressive' U.S.-Mexico migration policies increasing violence against asylum seekers — MSF'The truth will come out': Raptors president Masai Ujiri calls lawsuit 'malicious'Canada could be a huge climate change winner when it comes to farmland'Major announcements' to accompany Bombardier earnings report Thursday — ministerNATO moves to expand Canadian-led military training mission in IraqU.S. admits border officers wrongly detained Iranian-born travellers at Canada-U.S. borderAlberta environment minister says First Nations concerns with Teck Frontier are about moneyOntario's 4 major teachers unions to hold joint 1-day provincewide strike on Feb. 21