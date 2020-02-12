加拿大专家解释为什么医生在面对冠状病毒时更棘手

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来自世界卫生组织的高级专家团队今天开始在北京的工作。由加拿大著名的流行病学家布鲁斯•艾尔沃德（Bruce Aylward）领导的专家组的工作重点是更多地了解冠状病毒，加快药物和疫苗的研究，尽快遏制以中国为中心的疫情扩散。

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艾尔沃德博士曾参与世界卫生组织应对西非埃博拉疫情的指导工作，在传染病控制方面有丰富经验。这次他和其它10位专家将与中国科学家和公共卫生官员合作，研究控制疫情的方法。

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新型冠状病毒现在的名称已改为COVID-19。中国官方公布的数字是已经有1,000多人死亡和4万确诊病例。中国境外出现的病例不到400例，其中一人确认死亡。

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加拿大到目前为止已经确诊的新型冠状病毒感染者为7人，其中4人在不列颠·哥伦比亚省，三人在安省。

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杰罗姆·雷斯（Jerome Leis）博士及其团队上个月在多伦多的Sunnybrook健康科学中心治好了加拿大第一例感染者。这是一位50多岁的男子。雷斯医生说，患者的肺部X光片显示异常，因此确认他已感染冠状肺炎，需住院隔离治疗。开始时，医生担心他的病情恶化，已经准备好输氧。但后来并没有用上。

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雷斯博士说，这次疫情最可怕之处，也是令中国医生和医护人员感到最难的，是没有针对这种新病毒的任何特定治疗方法。因此当他们尝试治疗重症患者时，实际是在走钢丝，一方面要找到合适的方法帮助免疫系统战胜病毒，另一方面又要避免引起其他问题。

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与流感的两个主要区别

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莱斯说：“就其表现形式而言，新型冠状病毒很像流感。关键的区别是我们没有真正可以用于治疗的抗病毒药”。还有另一个关键领域是，医生需要判断哪些患者最好在家隔离以减少暴露和扩散机率，哪些患者确实需要住院得到更高级别的护理。

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对于中国武汉的医院来说，后一点尤其重要，那里的医护人员显然在这方面遇到了问题。在上周公布的武汉市138例住院患者病例中，有四分之一以上需要接受重症监护，多数需要有呼吸机支持。

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另一个与流感的区别是人体的免疫反应。麦克马斯特大学另一位研究病毒和人体免疫反应的专家马修·米勒（Matthew Miller）说，通常当某人感染了呼吸道病毒时，患者的免疫系统会开始抵抗并杀死该病毒。但是来自中国早期病例的数据表明，有些感染者病情加重的罪魁祸首包括过度活跃的免疫反应。米勒说，当发生大规模免疫反应时，患者遭受的伤害大过康复，并且呼吸困难等问题可能会加剧。在H1N1流感大流行期间也报告了类似的过度活跃的免疫反应。

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他说，在紧密平衡的过程中，一些实验性抗病毒药物靶向炎症蛋白，有助于消除过度的炎症，这些炎症蛋白会导致严重的症状，例如呼吸困难。

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现在的好消息是，美国有一位感染者在静脉注射了瑞姆昔韦后，很快康复了。这名患者是华盛顿州一名35岁的男性，他曾访问过武汉。而瑞德昔韦原来是用于对抗其他RNA系列病毒的实验性药物。现在还需要研究这种药物的实际作用到底有多大。

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