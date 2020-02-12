曾报道林俊案：加拿大“新闻界的巨人”布拉奇福德病逝

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加拿大著名记者和专栏作家克莉丝蒂.布拉奇福德（Christie Blatchford）因患癌症去世，享年68岁。多伦多市长托利（John Tory）称她是“加拿大新闻界的巨人”，并希望她的榜样启迪新闻界后辈。

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布拉奇福德是《国民邮报》的记者和专栏作者，也曾供职于《环球邮报》、《多伦多星报》和《多伦多太阳报》。她的专栏主要以司法为主题。星期三上午，安大略省高等法院法官丹布罗特（Michael Dambrot）在法庭上破例说了一段题外话：“在开庭前，我想以个人的名义为克莉丝蒂.布拉奇福德的离世表达哀思。[……] 我认为她是一个无所畏惧的记者。”

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许多人在悼念布拉奇福德时不约而同地使用了“无所畏惧”这个词。她在去年6月获得加拿大“乔治.乔纳斯自由奖”后也在接受采访时表示：“新闻自由，无所畏惧地报道事件的自由 —不怕冒犯你的读者 — 比过去任何时候都重要。”

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在中国留学生林俊被害案的整个审理期间，布拉奇福德是《国民邮报》派到蒙特利尔法庭驻守报道的记者。她的文章素以犀利和不留情面著称。但是她对林爸爸的描写却每每充满悲悯和温情，她真心喜欢他的温和可亲，称他每天的出现为沉重苦涩的法庭审理带来了一点光亮。在陪审团宣布被告有罪时，她和林爸爸一样流下了眼泪。

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布拉奇福德2019年秋天被诊断出晚期肺癌，当时她正在采访联邦大选。她一生多次获奖，包括1999年的加拿大全国报刊专栏写作奖和2008年的加拿大总督奖。2019年11月，她入选加拿大新闻名人堂。

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（RCI with CBC News, CP）

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