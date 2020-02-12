(CP/Lars Hagberg)

支持滨海天然气管道的原住民发声：许多族人不敢公开支持

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月12日（星期三）16:31
更新 2020年2月12日（星期三）18:46
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几天来，BC省北部Wet’suwet’en部族原住民反对天然气管道项目的抗议和其他地区原住民的声援都声势浩大。BC省、安大略省和魁北克省的铁路客运和货运因示威者堵路受到影响。但是一位名叫伯妮.乔治（Bonnie George）的原住民女性在接受CBC采访时表示，她的很多族人是支持修建天然气管道的，只是不敢公开发声。

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乔治是Wet’suwet’en部族的一员，曾经为滨海天然气管道工程工作。这条全长670公里的天然气管道需要通过该部族的土地。尽管部族民选委员会和承建公司TC能源已经签了协议，但是五位部族世袭首领不承认这份协议，要求BC省政府取消施工许可，并号召族人抵制。

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Wet’suwet’en部族世袭首领 (CP/Jason Franson)

乔治说，其实不少族人是支持滨海天然气管道项目的，但是他们不敢说出来，因为在过去几年里，公开支持这个项目的人被排斥，被奚落，受欺负，受威胁，还被称为叛徒。她本人因为做过这个项目的合同工，也在社交媒体上被人用各种脏话辱骂。

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她称反对建天然气管道的是“一小部分人”，但是在部族委员会召集族人开会讨论此事时，这部分人的声音最大。他们冲击会场，扰乱投票。最后的投票结果还是决定签协议。

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反对者或许如乔治所说并不占多数，但是其中有受族人尊敬的五位世袭首领。他们认为民选委员会没有权力做关于祖传土地的决定。民选委员会是根据加拿大“印第安人法”建立的，通常负责的事宜都直接与联邦政府挂钩，例如保留地的医疗、教育、社保等。

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乔治说，保护祖传土地确实是世袭首领的职责，但是事情没有这么简单。她的部族的民选委员会里也有成员是是世袭首领。他们身兼二职，理应为部族争取最好的未来。过去遇到族人之间发生分歧时，世袭首领和族里的老人会坐下来讨论，找到一个大家都能接受的方案。她希望这一次世袭首领们也这样做。

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(CP/Lars Hagberg)

对那些封堵铁路的声援者，乔治说，自己的部族得到其他原住民的支持是好事，但希望他们也听一听另一边的声音。许多原住民在参加滨海天然气管道的建设，工程受阻，他们也在蒙受损失。

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自上周四起，加拿大国家铁路公司已有150多列货运列车被迫停运。加拿大一半出口货物靠铁路运往各大港口或美国。经济学家们开始讨论这次事件对经济的影响。正在非洲访问的总理特鲁多谈到此事时强调必须遵守法律。

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滨海天然气管道是BC省政府的管辖范围，原则上联邦政府无权插手。但是新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）星期三（2月12日）呼吁说，此事对全国产生影响，联邦政府不能袖手旁观。

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示威者正在准备用于路障的木桩。(CP/Lars Hagberg)

乔治在接受采访时没有隐藏姓名身份。对于采访播出后自己可能受到的攻击，她表示，她在社交媒体上早已被骂得狗血淋头，但是她并不在乎。因为她“内心充满骄傲”，并且把正直的品德看得很重。

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她说，她的父系和母系血缘都来自部族世袭首领家族。家中长辈从小教导她要为人正直。她不会辱没他们的教导。

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（RCI with CBC News, Carol Off, CP）

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