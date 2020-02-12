(Nathan Denette/The Canadian Press)

每天约70-80人从湖北抵达加拿大，联邦政府考虑要求所有从中国入境者 “自行隔离”

作者 黎黎 |
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发表 2020年2月12日（星期三）12:45
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加通社报道说，加拿大的高层卫生官员正在辩论是否应该加严旅行健康监控措施，要求从中国进入加拿大的所有人进行自愿隔离，以减少传播新型冠状病毒的风险。

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卫生专家们表示，这是一项重大决定，必须谨慎权衡，因为自愿隔离会对当事者在几个层面带来影响，甚至有可能损害公众对加拿大医疗保健体系的信任。

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每天 70-80 人从湖北抵加

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(Maggie MacPherson/CBC)

从上周开始，加拿大联邦和省级的卫生官员要求来自冠状病毒爆发中心 – 湖北省的旅行者入境后 “自我隔离” 两个星期。

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在温哥华、多伦多和蒙特利尔的国际机场，海关会告诉来自中国湖北省的人进行自我隔离，若有发烧、咳嗽等症状则需要与卫生当局联系。

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Theresa Tam 医生说，机场的入境记录显示，现在每天有大约 70 至 80 人从中国的湖北地区抵达加拿大。

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随着疫情在中国其他地区的持续蔓延，加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生说，加拿大可能会把  “自我隔离” 措施的适用范围扩大到来自中国的所有人。

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，加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生 (Justin Tang/Canadian Press)

“自我隔离”/“强制隔离”

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“自我隔离” 与联邦规定的 “强制隔离” 不同。

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目前，在安大略省特伦顿的加拿大军事基地，加拿大从湖北地区撤离出来的数百名加拿大人和家属正在接受强制性隔离。

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(Mark Gollom/CBC)

其他国家比加拿大严厉

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加通社报道说，在疫情爆发后，加拿大的政策没有其他国家（如美国，日本和澳大利亚）那么严厉，这些国家都对来自中国的旅行者实行了全部或部分入境 “禁令”。

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随着世界卫生组织警告说，疫情已经构成了  “严重威胁”， 加拿大的官员开始越来越担心这种病毒在人与人之间传播的可能性。

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上周，BC 省官员说，一位接待了武汉访客的温哥华妇女被确认感染，几天后，这两名访客也被确认感染。

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Ben Nelms/CBC

不列颠哥伦比亚大学 UBC 的兼职教授、急诊科医生迈克尔·库里（Michael Curry）表示，加拿大作出扩大自我隔离范围的决定，将只是个时间早晚问题。

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曼尼托巴大学（University of Manitoba）新兴病毒研究助理教授杰森·金德拉楚克（Jason Kindrachuk）说，影响加拿大官员决定的主要因素很可能是在中国以及世界其他地区人与人之间的传播速度，但目前卫生官员必须观察并等待，看情况如何发展。

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他还说，官员们必须谨慎行事，因为隔离会对当事的个人带来经济、社会和其他方面的压力，政府采取隔离措施和其他严厉措施，还可以导致公众的恐慌和错误信息。

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（CP）

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