世界广播日：加广、瑞士资讯和罗马尼亚国际广播电台连线访谈

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2月13号是联合国世界广播日。借此机会，加拿大国际广播电台、瑞士资讯和罗马尼亚国际广播电台联合为听众朋友制作一期越洋连线访谈节目。瑞士资讯中文部主编邵大海、罗马尼亚国际广播电台编辑谢芦宾（Serban Toader）参加了访谈，为我们介绍各自所在的国家和媒体。

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联合国教科文组织在2011年把2月13日定为世界广播日（亦称世界无线电日），次年联合国大会决定把这一天定为联合国国际日。今年的世界广播日主题是广播内容多样性。

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连线访谈录音：

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瑞士资讯的前身是瑞士国际广播电台（SRI），成立于1935年。罗马尼亚国际广播电台成立于1928年。自上世纪末本世纪初以来，互联网和卫星传输逐渐取代了短波广播。瑞士资讯和加广的短波广播节目都先后停播，转向网络。但罗马尼亚国际广播电台的短波广播至今仍在播出。

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广播是彰显人类丰富的多样性的有力手段，并且是民主对话的重要平台之一。 从全球范围内来看，广播仍然是使用最广泛的媒体。 联合国教科文组织

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