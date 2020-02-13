加拿大两大铁路公司宣布停运：原住民抗议导致客运货运受到严重影响

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加拿大全国各地的原住民堵路示威抗议活动迫使加拿大客运铁路公司Via Rail暂停所有客运服务。同一天（2月13日），加拿大国家铁路公司（CN）也宣布开始“逐步、有序地”关闭其东部铁路网。这意味着使用该铁路网的横跨大陆货运和客运全部停止。

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在全国大部分地区，Via Rail 的客运列车是在CN公司的铁道线上运行。

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各地的原住民示威者用封堵铁路的行动声援BC省北部的Wet’suwet’en部族。该部族的世袭领袖反对正在修建的滨海天然气管道（Coastal GasLink）通过他们的祖传领地。

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承建这条管道的TC能源公司去年年底获得了禁止原住民封堵通往工地道路的法院强制令。CN铁路公司也申请到了禁止在铁轨上设置路障的法院强制令。

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总理特鲁多星期四（2月13日）给原住民世袭领袖之一写信，并委托原住民关系部长贝奈特（Carolyn Bennett ）安排BC省原住民关系部长与原住民世袭领袖的会面。由于引起抗议的滨海天然气管道完全属于BC省政府管辖范围，此前联邦政府的干预以呼吁为主。

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（RCI with CP，Radio-Canada，CBC News）

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