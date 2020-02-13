北约扩展加拿大牵头培训伊拉克军队的项目

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北约成员国国防部长会议决定扩展北约在伊拉克培训伊拉克军队的项目。这个培训项目由加拿大派驻伊拉克的军人牵头负责。

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北约成员国国防部长在布鲁塞尔举行为期两天的会议，在第一天会议结束后北约秘书长Jen Stoltenberg宣布了上述决定。不过这位北约秘书长强调说，北约还需要与伊拉克政府磋商有关的细节，在伊拉克政府批准后、北约这一加强培训伊拉克军人的计划才能开始落实。

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观察家们指出，落实北约培训伊拉克军人计划的最大障碍是所谓的特朗普后遗症。在美国军队在特朗普的授权下采取无人机炸弹斩首行动炸死伊朗特种部队指挥官苏莱曼尼后，伊拉克议会通过决议、驱逐在伊拉克境内的外国军队。不过，这一伊拉克议会的这一决定不具法律约束力。

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北约秘书长Jen Stoltenberg指出，北约建议扩大培训伊拉克军人的项目不但符合北约的利益、也符合伊拉克的利益。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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