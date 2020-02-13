新冠病毒给东京奥运会带来阴影

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新型冠状病毒的蔓延，正在给今年夏季的东京奥运会带来阴影。

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2020 年夏季奥林匹克运动会定于 7 月 24 日 – 8 月 9 日在东京举行，但日本的旅游业、商界都越来越感到担心。

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加拿大广播公司报道说，近来日本的社交媒体上有很多有关冠状病毒对奥运会影响的推测和传言。

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星期四，日本奥林匹克委员会的官员再次驳斥了那些 “不负责任的谣言”。

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路透社援引 2020 年东京奥组委主席 Yoshiro Mori 的话说：

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我们要明确重申，没有考虑取消或推迟东京奥运会。我们……已经成立了一个工作小组，开始共享信息，以预防感染。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

运动员的健康

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加拿大西安大略大学 （University of Western Ontario）运动学学院的院长的劳拉·米森纳（Laura Misener）表示，东京奥运会即将来临，奥运会的组织者在公共卫生保健领域面临着巨大挑战。

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她认为日本方面将对人员出入以及卫生标准实行严格控制，以确保奥林匹克村的运动员得到尽可能多的保护。

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日本现在有超过 200 个确诊冠状病毒病例，是中国以外病例最多的，但病例主要集中在被隔离的 “公主钻石” 号 (Princess Diamond) 游轮上。

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（CBC）

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