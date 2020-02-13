日本1人死亡，加拿大12名游轮乘客感染：新冠病毒严重打击邮轮公司亚洲业务

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新冠病毒疫情的爆发，正在给国际邮轮公司的亚洲业务带来严重冲击。

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“钻石公主号”: 中国境外最大感染中心

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目前停靠在日本横滨港外的游轮 “钻石公主号” （Diamond Princess），已经成为中国境外 COVID-19 病毒的最大感染中心。

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星期四，日本厚生省确认，在横滨停靠的钻石公主号游轮上，又有 44人 被测出 COVID-19 呈阳性，新增患者中包括 29 名日本人和 15 名非日本人。

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新增病例使该游轮的确认感染人数上升到 218 人，其中包括 12 名加拿大人。

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加拿大广播公司报道说，预计这艘载有 3,700 名乘客和船务人员的游轮至少将被隔离到 2 月 19 日。

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日本1人死亡

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包括上述游轮感染人数在内，日本目前已确认的病例总数为 247人。

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星期四，日本确认已有1人死亡，另外，还有4名被送往医院的游轮乘客出现严重症状，正在使用人工呼吸器，接受重症监护。

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据媒体报道，“钻石公主号” 游轮约 80％ 的乘客年龄在 60 岁以上。

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港口拒接游轮

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在亚洲海域航行的另外一艘游轮 MS Westerdam ，尽管游轮上没有发现任何新冠病毒病例，却一直在海面上漂泊不能停靠。

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由于害怕病毒，4 个港口先后拒绝接受该游轮，最后柬埔寨终于同意让其入港。

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毫无疑问，这一系列消息对游轮业非常不利。

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那么，国际邮轮公司有多少亚洲业务？加拿大广播公司做了一些归纳：

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去亚洲的游轮

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国际游轮协会（The Cruise Lines International Association ）代表 全球 90% 的游轮公司，该协会表示，在其 272 艘会员游轮中，大约有 10艘 在亚洲有业务。

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该协会说，只有钻石公主号确认有 COVID-19 病例，目前，上述 10 艘游轮中有 6 艘已经取消了原定航程。

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隔离游轮是最佳方法吗？

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美国肯特州立大学 （Kent State University）公共卫生学院（College of Public Health）研究传染病的教授塔拉·史密斯（Tara Smith）称，医院（而不是游轮）才是隔离被感染者的最佳场所。

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他说，船上已经有人感染，增加了进一步传播的风险，把乘客隔离在船上没有考虑到船内病毒持续传播的后果，以及对乘客们在心理上的影响。

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游轮预防措施

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现在，游轮公司要求所有乘客和船员在登船前填写一个身体状况表，而且游轮公司对他们的体温不断进行监控。

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MSC游轮公司表示正在对船舶进行深层清洁。

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皇家加勒比（Royal Caribbean ）公司表示，已经加强了对船舶和空气过滤系统的清洁。

空调系统能传染病毒吗？

日本卫生省官员 Masami Sakoi 说，钻石公主号游轮的客房都有独立的空调系统，我们认为空调系统不是传播病毒的途径。

游轮何时恢复正常？

皇家加勒比游轮公司已经宣布，在 3 月 4 日之前取消亚洲海域的所有航行日程。

公主游轮公司则取消了 12 艘游轮的航行，这一决定持续到3月20日。

另外，一些游轮公司还修改了航行航线。

对游轮公司的影响

加拿大广播公司报道说，在国际邮轮公司的业务中，亚洲不是主要目的地。

Cruise Lines International Association 的数据显示，今年，全球约有10％的游轮计划前往亚洲。

相比之下，前往加勒比海的游轮占 32％，前往欧洲和地中海的占28％。

瑞银（UBS）分析师罗宾•法利（Robin Farley）认为，新冠病毒不会对亚洲以外的游轮预订产生太大影响。

她说，过去的经验表明，人们对病毒的担忧通常是区域性的。

（CBC）

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