示威者不让联邦副总理进哈利法克斯市政厅

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声援不列颠哥伦比亚省土著人部落反对修建滨海天然气输气管道的示威者在万里之外的哈利法克斯市政府门前示威，并在一段时间内阻止了加拿大自由党联邦政府副总理Chrystia Freeland进入市政厅。

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Chrystia Freeland后来在哈利法克斯警察的帮助下才得以进入哈利法克斯市政府大楼。

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加拿大全国许多地区连日来发生支持BC土著人部落反对修建输气管道的示威活动，有的示威者阻断货运和客运火车交通、有的示威者中断公路交通、有的示威者挡住政府大楼或议会大厦的入口不让议员和政府官员们入内。

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正在非洲访问的加拿大自由党政府总理特鲁多隔空喊话要求尽快化解这场冲突，强调加拿大联邦政府重视与土著人社团的和解，但法制国家加拿大的民众也要依法行事。

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加拿大联邦议会反对党则隔空喊话特鲁多，要其终止在国外的访问立即回国处理这场已经危及加拿大经济正常运行的危机性问题。

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