美国司法部对华为提出新指控

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美国司法部对中国电信巨头华为公司提出16项新的指控，主要涉及窃取工业机密，违反禁运制裁和朝鲜做生意，以及银行欺诈和网络欺诈等。华为首席财务官孟晚舟的名字在起诉书中被提及，但是她没有被指控新的罪名。

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根据未经法庭证实的起诉书，华为窃取工业机密的行为包括违反与知识产权的拥有者签署的保密协议，制定鼓励员工窃密并提供奖励的内部政策，利用专家学者或其他电信公司雇员窃密。华为利用通过这些手段获取的信息，制造出和竞争对手类似的产品，并以更低价格投放市场。

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华为被指控违反禁运制裁规定，和伊朗、朝鲜做生意，并力图隐瞒。华为的内部文件分别用“A2”和“A9”的代号指称这两个国家。另外，美国司法部指控一些华为员工在星通（Skycom）是否是华为子公司的问题上撒谎。

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孟晚舟已经被指控2013年在星通的归属问题上向香港汇丰银行撒谎。2018年12月孟晚舟在温哥华转机时，美国根据加美引渡条约要求加拿大逮捕她。目前这起引渡案正在审理中。

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（RCI with Radio-Canada，CBC News，Jason Proctor）

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