黑人历史月：PEI 图书馆为少年儿童举办活动

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在 2 月份黑人历史月期间，加拿大东海岸爱德华王子岛省 （PEI）组织了一系列纪念活动。

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上个周末，夏洛特敦 （Charlottetown）市的联盟中心图书馆 （The Confederation Centre Library ）和 P.E.I. 黑人文化协会 （Black Cultural Society）举办了一个针对少年儿童的、有关加勒比地区文化的活动。

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组织者先是给参加活动的孩子们讲有关加勒比狂欢节的故事，然后带着孩子们制作自己的狂欢节面具，并学习巴哈马的歌曲和舞蹈。

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P.E.I. 黑人文化协会的主席塔玛拉·斯蒂尔（Tamara Steele）表示：

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我认为这很重要，特别是夏洛特敦的人口组成正在发生变化，不同文化背景的居民越来越多，应该让孩子们从小就对不同文化有更多的了解。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她接着说，这些活动能够促进当地居民对新移民的理解。

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最近几年来，PEI 的联盟中心图书馆一直在与黑人文化协会合作，在黑人历史月之际开展各种纪念和庆祝活动。

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（CBC）

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