中国 1716 名医护人员被感染，6人死亡

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– 截止到 2月13日，中国国家卫生委员会报告说，中国内地有 5,090 例新增冠状病毒确诊病例，总计确诊病例 63,851例，死亡人数 1,380人； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 中国官员说，有1,716 名医护人员被感染，其中 6 人死亡； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 世卫组织表示，更多国际专家将在本周末抵达中国； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 日本官员允许 “钻石公主号” 游轮上的部分乘客下船，在陆地上继续隔离，该游轮被感染游客中有12名加拿大人； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 加拿大公共卫生官员仍然坚持说，加拿大的风险很低。

星期五，中国官员表示，新型冠状病毒正在给中国的医务人员队伍造成越来越大的伤害。

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根据中国国家卫生委员会的信息，截至到本周二，中国已有 1,716 名医务人员被感染，其中 6 人死亡，而且受感染医务人员的人数还在增加。

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中国官员说，一线医务人员的职责极其繁重，他们心理压力很大，感染风险很高。

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中国改变对 COVID-19 的统计方式

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中国最近改变了数据统计方式，新的确诊数据统计中包括了通过 CT 扫描诊断出的阳性病例。

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世界卫生组织（WHO）也提供自己的每日病例统计表，截至到本周四，世卫的数据仅包括经过实验室测试确认的病例。

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星期五，世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在简报会上说，世卫组织正在寻求中国方面进一步澄清数据，以了解湖北的卫生工作者是如何进行临床诊断的，确保不会把其他呼吸道感染疾病，如流感等也都混到 COVID-19的数据中。

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更多国际专家本周末抵达中国

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谭德塞同时表示，更多的世卫专家将在周末抵达中国。

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由加拿大流行病专家布鲁斯·艾尔沃德 （ Bruce Aylward）医生领导的世卫先遣专家小队目前已经在中国。

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世卫表示，这些专家 “尤其希望了解病毒的传播、疾病的严重程度以及正在进行的应对措施的效果。”

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世卫组织紧急状况项目的行政主任迈克·瑞安（Mike Ryan）表示，中国有 1,700 多名医务人员被感染是 “非常可悲的消息”，但在以前的冠状病毒疫情中，也有过类似情况。

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赖安还说，世卫组织官员将与中国合作，以更好地了解医护人员是如何受到感染的，争取更好地保护一线工作人员。

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中国官员和医院曾多次谈到缺乏防护设备，包括口罩，世卫组织官员周五重申，已经在与生产商保持联系，敦促生产商增加产量。

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“钻石公主” 号允许部分乘客下船

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中国境外最大的感染群在日本横滨港外隔离的 “钻石公主” 号游轮上，船上有 218 人被确认感染并送往医院。

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星期五，该游轮允许部分乘客下船，在陆地上继续接受隔离，获准下船的都是年龄较大、住在无窗客舱里的乘客。

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加拿大外交部长商鹏飞（François-Philippe Champagne）证实，在钻石公主号上，12 名加拿大人感染了 COVID-19 病毒，这 12人目前在日本的医院里接受治疗。

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（CBC）

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