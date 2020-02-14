又一位前保守党重臣说不参加党魁角逐

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加拿大前保守党政府内阁部长John Baird星期四晚上通过推特表示，他将不参加角逐联邦保守党党魁的竞选活动。

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这是在2019年大选保守党败选、原党魁谢尔被迫辞职后，又一位民望高、能力强的保守党资深人物公开表示他不会出马竞争加拿大联邦保守党领袖的职位。

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有报道说，保守党内有不少人希望John Baird出马竞争保守党领袖职位，并从多方面对其加以鼓励、甚至是施加压力要他参加保守党党魁角逐。

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在John Baird谢绝参选的情况下，到目前为止有四位保守党人公开表示他们要参加保守党党魁的角逐，接替谢尔担任保守党领袖。其中前保守党政府内阁部长麦凯被认为是民望领先的人物。

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在John Baird之前，另一位在保守党内声誉很高的前保守党政府内阁部长、前保守党临时领袖Rona Ambrose在经过一段时间的考虑后也谢绝了要其出马竞选党魁的党内呼声。

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