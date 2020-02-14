周末网络广播（2020年2月14-16日）

作者 吴薇 |
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发表 2020年2月14日（星期五）16:30
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本周报道精选

加拿大表示目前不改变防范新冠病毒的措施（方华）

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加拿大首席公共卫生故官 Theresa Tam / Justin Tang/The Canadian Press

在新冠病毒肺炎疫情越来越严重和世界卫生组织担心疫情失控的情况下，加拿大负责公共卫生的官员说目前没有计划改变加拿大的防疫措施。由于新冠病毒肺炎疫情在加拿大扩散的风险仍低，加拿大现在采取的防疫措施和防疫方针是足够的，而且也符合世界卫生组织反对成员国闭关锁国的指导方针。

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加拿大专家率领世卫小组到达中国， 加拿大第二架撤侨专机返回（黎黎）

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(Martial Trezzini/Keystone via AP)

星期二（2月11日），加拿大撤侨包机完成第二次飞行，于周二凌晨从中国武汉飞抵加拿大安大略省的特伦顿军事基地。加拿大广播公司报道说，第二次撤侨行动，最初有 200 多名加拿大人报名登机，但实际登机人数为188人，包括 130 名加拿大公民和58名随行家属。另外，由加拿大专家率领的世卫小组已到达中国。

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Facebook将付钱给路透社帮它核查假新闻（沈二）

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Facebook宣布它将成为路透社第三方合作伙伴之一，付钱给路透社成立4人审查小组，引进路透社的专业能力帮助Facebook抗击社交网络上棘手的假新闻问题。

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多伦多华人互助渡过14天新冠病毒隔离期（方华）

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安大略省帮助华人隔离家庭的志愿人员Naijun Wang（左）Bing Cui (右) / Angelina King/CBC

加拿大卫生当局为了防止新冠病毒肺炎疫情在加拿大扩散，呼吁任何从中国湖北返回的人都自我隔离14天。但多伦多华人社区实际上在采取更严格的隔离措施，许多不是从武汉、而是从中国大陆其他地区返回加拿大的华人也加入了自我隔离的行列。

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每天仍有约70-80人从湖北抵达加拿大，加拿大政府考虑要求所有从中国入境者自行隔离（黎黎）

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(Nathan Denette/The Canadian Press)

加通社报道说，加拿大的高层卫生官员正在辩论是否应该采取更严格的旅行健康监控措施，要求从中国进入加拿大的所有人进行自愿隔离，以减少传播新型冠状病毒的风险。卫生专家们表示，这是一项重大决定，必须谨慎权衡，因为自愿隔离会对当事者在几个层面带来影响，甚至有可能损害公众对加拿大医疗保健体系的信任。

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一周图片报道

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