国际民航组织：新冠病毒将导致全球航空公司收入大减

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国际民航组织（ICAO）预测，由于新冠病毒（COVID-19），2020 年第一季度全球航空公司的总营业收入可能下降 40-50 亿美元。

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联合国航空机构报告说，到目前为止，已有约 70 家航空公司取消了往返中国的所有国际航班，另有 50 家航空公司削减了中国航班。

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日本和泰国将是受打击最重的两个国家，国际民航组织估计，旅客人数的减少可能导致日本损失 12.9 亿美元，泰国损失 11.5 亿美元。

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该机构还预计，与 2003 年的 SARS 疫情相比，被 WHO 命名为 COVID-19 的冠状病毒，对空运和旅游业的影响将更大。

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截至到 2 月13 日，COVID-19 病毒已经在全球导致 1,384 人死亡（1,382人在中国），全球确诊病例超过 64,429 个。

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（Radio-Canada）

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