特鲁多派部长准备与示威土著人代表谈判

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正在国外访问的加拿大自由党政府总理特鲁多要求其负责土著人事务的联邦内阁部长Carolyn Bennett随时准备好参加与土著人部落领袖的谈判，以化解目前瘫痪加拿大许多地区铁路运输的土著人反对天然气输气管道项目的示威活动。

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加拿大总理特鲁多还亲笔致信挑头反对加拿大联邦政府和不列颠哥伦比亚省政府都已批准的天然气输送管道项目、并采取封堵铁路示威措施的土著人Gitxsan部落领袖Stephens Thursday，表示希望其与联邦政府部长Carolyn Bennett将要举行的会谈能够在合作的气氛中进行、并富有成果。

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Gitxsan土著人部落已经在星期四同意取消该部落领地内阻断铁路交通的路障。

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特鲁多在乘飞机前往德国期间还与不列颠哥伦比亚省省长John Horgan通了电话，双方同意反对输气管道项目的示威者必须遵守法律、并按照法庭的裁决行事。

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RCI with Jorge Barrera, John Paul Tasker · CBC New

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