Facebook将付钱给路透社，帮Facebook对抗假新闻

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Facebook宣布它将成为路透社第三方合作伙伴之一，付钱给路透社成立4人审查小组，引进路透社的专业能力帮助Facebook抗击社交网络上棘手的假新闻问题。

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路透社的四人小组将帮助Facebook审查其社交网络上用户生成的视频和照片。路透社将在华盛顿特区和墨西哥城各设置两名假新闻审核人员，分别针对英文和西班牙文内容。

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路透社表示将在博客上及时公布他们的发现，列出分辨的细节和真假判断标准。Facebook将利用这些结论，在错误信息贴上标签，这些反馈的信息将对Facebook新闻算法中产生作用，对某些内容降级限制其传播。

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我不能透露更多关于合作协议金额的细节，但我可以确认他们确实为这项服务付费。 路透社全球伙伴关系总监杰西卡•艾普丽尔谈及和Facebook的交易细节

根据加拿大国际广播以前的报道，路透社本身有一个12人组成的媒体内容核查小组。而这个4人小组将独立于路透社内部的内容小组，尽管他们也从路透社内部获得审核的经验。

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路透社透露，这些虚假新闻主要有三类。目前在网上被谈论最多的Deep Fake视频实际上并不是路透社认为的问题最严重的虚假新闻。

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路透社认为最多的虚假内容是，“没有被更改但已经失去了背景的内容。很多是旧的和重复使用的视频，”。经过简单编辑的照片和视频，可能经过有意的变慢、加速、拼接或添加滤镜，失去了原来的背景信息。

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排在第二位的并大量泛滥的路透社认为是计算机生成的图像，也就是我们通常所说的PS过的图片。这类图片由于技术的简单和易得，大量在社交媒体里被分享。

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最后还有合成或深度假视频。实际上这一类Deep Fake视频由于需要更多的技术要求和设备要求，目前路透社认为还不是最主要的虚假新闻类型。但Deep Fake视频确实是越来越具有威胁的未来的虚假新闻模式。

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Facebook在竭力向外界表示它在采取措施弥补多年来对内容安全问题的忽视。Facebook的净利润已经从2018年底61%降至上季度的7%。Facebook表示其在内容管理人员、安全工程师和政策改进方面花费了巨额支出。

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