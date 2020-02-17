(Kevin Frayer/Getty Images)

加拿大和日本在与中国相处时面临同样挑战：日本学者谈加中关系

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月17日（星期一）16:26
更新 2020年2月17日（星期一）17:39
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上个星期在加拿大首都渥太华，加拿大蒙克全球事务研究所与日本驻加拿大使馆联合举办了一个讨论会，主题是日本的朝鲜半岛政策。谈日本与韩朝关系本来就绕不开中国，而加拿大与会者也对同属“中等国力”的日本如何与中国打交道颇感兴趣。加拿大和日本在对华关系上的相似点之一，用主讲人西野纯也的话来说，就是都不可能像美国那样跟中国打一场贸易战。

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西野承认中国是一个不可缺少的贸易伙伴。他同时也指出，西方国家仅仅建立在经贸往来上的对华政策失败了。

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日本庆应义塾大学政治系教授西野纯也 (Youtube)

引起关注的习近平讲话

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去年2月份，《求是》杂志刊登了一篇习近平关于“加强党对全面依法治国的领导”的讲话。引起西野纯也等学者注意的，一是习近平在讲话中罕见地公开否定司法独立，二是他提出要引领国际规则的制定。习近平在讲话中表示，中国绝不能走西方宪政、三权分立和司法独立的路子，并且要积极参与国际规则制定，做全球治理变革进程的参与者、推动者和引领者。

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西野说，这表明中国正在试图打造自己的新秩序，不仅在东亚，而且在全世界。

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必须时刻牢记中国的政体“非常不同”

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中国国家主席习近平和日本首相安倍晋三（ Kim Kyung-Hoon-Pool/Getty Images)

西野在接受CBC采访时表示，我们必须时刻牢记，中国是一个非常不同的政体，秉持非常不同的价值观。

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上个世纪九十年代，加拿大在六四事件后最早派出大型经贸代表团访华。自那以后，西方国家积极与中国发展经贸关系，心存贸易自由会推动中国民主化进程的希望。但是在过去几年中，习近平修改宪法为终身制铺路，在国内加强意识形态控制，并称中国的“新型政党制度”是对人类政治文明的重大贡献。凡此种种表明中国政府对实现民主化毫无兴趣。

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西野说，西方国家开始提高警惕。例如，美国从奥巴马的第二个任期开始对中国采取更强硬的立场。一些欧洲国家一开始对“一带一路”很感兴趣，但是现在觉得最好还是不要参与其中。

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日本和加拿大都很难仿效美国

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中国外长王毅（CP/Justin Tang）

西野说，日本和中国的关系由于钓鱼岛主权时常陷入紧张，但是地理位置决定了日本不可能仿效美国。中国是日本最重要的贸易伙伴国，两国的企业界都在努力保持正常的、建设性的双边关系。日本也一直在寻找一种和中国共存、但又不受其摆布的方式。

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他认为，加拿大和中国保持“建设性关系”的难度其实没有日本那么大。但是两个国家面临的问题是相似的。中国经济已经是西方国家供应链上密不可分的一环。日本和加拿大在和中国发展关系时面临同样的挑战，都需要在强有力的安全政策和健康的贸易关系当中找平衡。

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西野纯也是日本东京庆应义塾大学政治系教授，同时担任该校的当代韩朝研究中心主任。他的研究领域包括东亚国际关系和日韩关系。

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（RCI with CBC News, Murray Brewster）

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