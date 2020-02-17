加拿大庞巴迪的铁路车辆制造业务易手

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总部位于蒙特利尔的加拿大庞巴迪把旗下的铁路车辆制造部门出售给法国公司阿尔斯通，彻底退出了铁路交通设备市场。星期一（2月17日），阿尔斯通宣布已和庞巴迪及主要股东达成协议，将以84亿到90亿加元的现金和股票收购庞巴迪交通。这项收购仍需要获得欧盟的批准。

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这项收购完成后，阿尔斯通将扩大在北美和东欧的市场，并增强对中国中车的竞争力。该公司预计，由于城市对高效低碳的交通方式的需求，铁路车辆及设备市场在今后五年中将每年增长3%到5%。

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庞巴迪自2015年以来不断瘦身，陆续出售旗下的水上飞机、涡轮螺旋桨飞机、飞行训练和C系列飞机等业务。C系列在卖给空中客车公司后更名为A220。目前该公司仅保留商务机制造业务。

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庞巴迪投入巨资研发C系列，但无奈竞争力不敌空客与波音两大对手。有分析人士认为，今天的这类企业离不开国家资助，加拿大应该重新审视相关政策。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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