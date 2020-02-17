加拿大拨款650万加元，加速新冠病毒研究

加拿大联邦政府拨出 650 万加元的研究资金，以帮助研究人员加快对新型冠状病毒的研究。
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上个星期，世界卫生组织在日内瓦举行了针对病毒 COVID-19 疫情举行了一个两天论坛， 麦克马斯特大学（ McMaster University）的感染和免疫学家 Charu Kaushic 代表加拿大卫生研究院（CIHR）参加了会议。
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考希奇说，目前我们需要研究的两个最紧迫的问题是如何挽救生命，制止病毒蔓延，中国和中国人民迫切需要获得帮助。
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考希奇表示，加拿大在预防和应对大规模疫情领域拥有独特的专业知识和经验，尤其在以下方面：
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- 治疗手段和疫苗开发 （加拿大曾协助应对西非和刚果的埃博拉疫情）；
- 进行临床试验。
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世卫组织首席科学家 Soumya Swaminathan 医生宣布，目前正在研发 4 种候选疫苗，大约 3-4 个月内，其中的 1-2 种疫苗会进入临床试验阶段。
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（CBC）
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