反输气管道示威可能会让加拿大物资短缺

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加拿大两个商业团体警告说，如果反对不列颠哥伦比亚省液化天然气输送管道项目的示威者阻断铁路运输的问题继续下去，则加拿大全国许多地区的经济和民众生活将受到物流运输中断的影响。

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加拿大液化石油气联合会和加拿大零售理事会星期日表示，他们最担心的是莫霍克印第安人在安大略省Belleville市附近Tyendinaga印第安保留区内阻断铁路交通的示威活动，因为那里的铁路运输一断、则整个加拿大东部大部分地区的铁路货运都会被迫中断。

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到星期日为止，Tyendinaga印第安保留区内阻断铁路运输的示威活动已有11天。虽然加拿大国铁CN铁路公司已经获得法庭禁止阻断铁路运输示威活动的禁令，但安大略省警方还没有采取行动落实上述法庭禁令、制止示威者阻断铁路运输的行为。

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加拿大东部地区许多居民冬季取暖靠的是液化石油气，许多农牧业农场也依靠液化天然气作为农场运行所依靠的主要能源。

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RCI with Muriel Draaisma · CBC News

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