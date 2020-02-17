特鲁多因土著人示威提前结束外访回国

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加拿大联邦自由党政府总理特鲁多取消了原定星期一在加勒比海国家巴巴多斯的访问在周末提前返回加拿大。

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由土著人反对在不列颠哥伦比亚省修建液化天然气输送管道的项目而引发的在加拿大全国许多地区阻断铁路和公路交通的示威活动已演变成危机性问题，特鲁多是在这种压力下决定取消其国际访问提前返国的。

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加拿大总理特鲁多在周末已经与包括副总理Chrystia Freeland在内的多位政府部长通了电话，而且将很快召开联邦政府负责处理突发事件的部长和高级政府官员会议，研究应对土著人和一些抗议者阻断铁路和公路交通示威活动的措施。

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随同特鲁多出访的加拿大外交部长François-Philippe Champagne将代表特鲁多完成这次加拿大政府代表团对包括巴巴多斯在内的加勒比海国家的访问。这次访问的目的是争取加勒比海国家对加拿大获得联合国安理会非常任理事国席位的支持。

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