美国包机周一撤离游轮上300名美国人，加拿大包机周二进行撤离

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美国于周一撤离了日本横滨港外 “钻石公主” 号游轮上的大约 300 名美国人。

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美国运载第一批撤离人员的飞机于周一降落在加利福尼亚州，之后这些人将转机前往德克萨斯州，尽管已在船上接受了隔离，但所有被撤离人员必须再接受 14 天的隔离。

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美国政府宣布，在撤离过程中对被撤离人员进行了测试，其中14人 COVID-19 检测结果呈阳性，飞行过程中这些人被隔离。

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华盛顿还说，与此同时，该游轮上已经至少有 40 名受感染美国人在日本住院接受治疗。

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“钻石公主” 号游轮从 2 月初起在日本横滨港外被隔离，船上共有 3,711 人。

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星期一的测试显示，游轮上又增加了 99 个病例，使感染人数达到 454 人。

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加拿大人可能周二被撤离

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加拿大政府也于上周末宣布，将撤离该游轮上的加拿大人。

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“钻石公主” 号游轮上有约 255 名加拿大人，其中约 15 人被感染，目前在日本的医院中。

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加拿大包机很可能在周二进行撤离行动，所有人在登机前都将接受检查。

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撤离人员将被送到安大略省特伦顿的军事基地，接受两个星期的新隔离期。

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（Radio-Canada）

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