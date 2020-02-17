让泰瑞.福克斯登上5加元纸币

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BC省高贵林市是加拿大英雄泰瑞.福克斯成长的地方。近日来，该市政府鼓励居民踊跃投票，争取让福克斯的头像被印上新的5加元纸币。市长韦斯特（Brad West）已经写信给加拿大银行行长和财政部长等官员，呼吁他们选择福克斯。

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加拿大银行计划在下一次发行5加元新纸币时换下前总理洛里耶（Sir Wilfred Laurier）的头像，并邀请公众对将近三百名新头像的人选投票。3月11日投票结束后，财政部长将根据最后入选者的名单做出决定。目前供公众投票的人选除福克斯外还有发现胰岛素的弗雷德里克.班廷（Frederick Banting）和艺术家艾米莉.卡尔（Emily Carr）等人。

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福克斯出生在曼尼托巴省温尼伯市，10岁时随父母迁居高贵林。他从小喜爱运动，但18岁时因患骨癌被截去右腿。1980年4月，他开始横跨加拿大的“希望马拉松”，为癌症研究募捐。他一共跑了5373公里，历时143天，最后因癌症扩散没能到达终点。

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福克斯在离他的23岁生日还差一个月时病逝。今年9月将是他的“希望马拉松”四十周年。

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（RCI with CBC News, Cathy Kearney）

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