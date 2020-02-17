逃离游轮监的加拿大人回国还要再隔离两周

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加拿大联邦政府宣布包租飞机把在日本东京海岸停靠的钻石公主号游轮上的2百多名加拿大游客接回国内，但这些饱受游轮监之苦的加拿大人回国后还要再接受两个星期的隔离观察。

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虽然加拿大还没有公布这次日本海岸游轮撤侨行动的日期，但在钻石公主号游轮上的加拿大乘客Julien Bergeron说，他了解的情况是加拿大撤侨飞机将在星期二载运加拿大人离开日本。

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但加拿大政府这一日本撤侨后再次隔离的决定受到质疑，因为在钻石公主号游轮上的乘客为期两个星期的隔离将在星期三期满，那些体检证明在隔离期间没有出现新冠病毒肺炎感染症状的乘客届时应该被解除隔离，如果撤侨返回加拿大后再被隔离两个星期、这不但延长了本来是在游轮上花钱度假的加拿大人的痛苦，而且似乎没有必要。

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但钻石公主号游轮上的一些加拿大乘客表示，再被隔离2个星期虽然不是好事情，但能早点回国总比在游轮上坐豪华监要强。

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RCI with Ryan Patrick Jones · CBC News

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