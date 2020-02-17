BC 省新冠病例增至 5 例，加拿大现在总共 8 例

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BC 省发现了第 5 例新型冠状病毒病例。

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从上海飞抵温哥华

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BC 省首席卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生于 2 月14 日说，这位新患者是一名 30 多岁的女性，她住在 BC 省内陆地区，最近去了中国，但没有去过湖北省。

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亨利医生说，这名妇女从中国从上海飞抵温哥华国际机场，之后乘私家车返回了位于内陆地区的住所，她在抵达后开始出现症状，立即向卫生部门报告了自己的情况，并被送往医院隔离。

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加拿大广播公司报道说，这名患者目前病情稳定，她的家人目前也都在自行隔离中。

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亨利医生同时表示，省政府不会发布有关这名妇女所乘航班的详细信息，包括是哪家航空公司的航班，以及飞机的抵达时间，而且不会透露这名妇女具体住在哪个地区。

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同机乘客

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报道说，温哥华海岸卫生局（Vancouver Coastal Health ）和内陆卫生局（Vancouver Interior Health）都在对与这名患者有过接触的人进行调查。

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邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生表示，这名妇女在飞行过程中戴着口罩，卫生官员们还没确定是否需要联系与患者乘坐同一航班的人员。

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BC 省疾病控制中心（BCCDC）表示，对这名妇女的病毒检测为阳性，这一测试必须由位于温尼伯市的国家微生物实验室 （ National Microbiology Laboratory）确认。

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BC 省卫生官亨利医生说，无论是从湖北省抵达的人，还是从中国其他地区抵达的人，都在认真对待政府的呼吁，进行自我监督，并与卫生部门及时保持联系，我们对此非常感激，这样才能蔓延，确保感染者获得及时的安全护理。

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BC省测试了 500 人

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加拿大目前总共有 8 个新冠病毒病例，BC 省 5例，安大略省 3例，加拿大公共卫生官员一直坚持，加拿大的风险很低。

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BC 省卫生部长阿德里安·迪克斯（Adrian Dix）表示，在加拿大各个省份中，BC省是进行新冠病毒测试最多的一个省份。

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截至到上个星期，BC 省疾病控制中心已经对大约 500 人进行了 715 项冠状病毒测试。

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1 例在康复中

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BC 省首席卫生官邦妮·亨利医生说，BC省首例确诊感染 COVID-19 的男子目前正在康复中。

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她说：这是一个好兆头，这名男子最近的测试已经显示为阴性，如果 第二次测试还是阴性，则该男子可以脱离隔离状态。

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亨利还说，在 BC 省，感染了病毒的患者都处于稳定状态。

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BC省卫生部门的声明说，目前这种病毒在不列颠哥伦比亚省传播的风险仍然很低，我们将继续密切监视疫情，如果BC省的有关措施发生变化，我们将通知公众。

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声明还说：

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当人们彼此尊重、宽容和同情时，才能最好地体现出我们公共卫生保健系统的力量。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

BC 省的卫生部门再次呼吁，人们若对自己的身体状况有疑虑，请拨打电话 811。

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中国感染人数过 7万

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截止到本周一，中国的确诊感染病例已经超过 7 万人，死亡人数达到 1,772 人。

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中国官员说，中国有超过 1,700 名医护人员被感染，其中 6 人死亡。

（CBC）

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