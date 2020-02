办公桌上小盆栽：凝视植物有助于缓解工作压力

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一项发表在《美国园艺学杂志》上的研究显示,凝视小盆绿植片刻有助于缓解工作压力。这种作用在不同年龄和性别的人身上没有显著差别。

日本兵库大学的一个研究小组请志愿者在四星期内每天上班时凝视一小盆绿色植物三分钟,并记录自己的脉搏。结果显示,27%的参加者在凝视植物后脉搏放慢,大部分人的焦虑指数降低。而仅仅是离开办公桌休息片刻达不到同样的效果。

研究人员之一巴恩斯(Marni Barnes)在接受CBC采访时强调,必须选择小型盆栽。过去的研究显示,过于高大的植物反而会降低工作效率。另外,放得太远的植物也起不到缓解压力的作用,最好把植物放在办公桌上。

参加者填写的调查问卷显示,照顾自己桌上的植物这个环节对他们的心态也很重要。巴恩斯说,即使是什么植物也养不活的人,似乎也能在照顾和凝视植物的过程中得益。

(RCI with CBC News, As It Happens, Carol Off, Sarah Claydon, Yasmin Gandham)

