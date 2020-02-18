新冠病毒疫情让加拿大华人这两个行业受重创

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加拿大联邦政府卫生部长Patty Hajdu星期一说，COVID-19疫情在中国的泛滥和加拿大开始出现确诊病人让有关COVID-19病毒疫情的虚假信息和对华人的偏见在网上迅速传播开来，这让在华裔移民聚集的温哥华市经商的华裔公司受到严重负面影响。

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这位加拿大联邦政府卫生部长星期一与温哥华市长Kennedy Stewart和不列颠哥伦比亚省卫生厅长Adrian Dix一道，在温哥华中国城与华人社团代表们讨论了COVID-19疫情给温哥华华裔社团带来的困难。

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温哥华市长Kennedy Stewart指出，温哥华市的一些华人餐馆的营业额暴跌了70%。

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在温哥华市中国城经营旅行社生意的Happy Times Travel老板Glynnis Chan说，自从COVID-19疫情出现以来她旅行社就几乎没了生意。在过去三个星期中只做成了一个顾客的生意，其余的时间在为已经预定旅游服务的顾客做更改预定或取消预定的服务。往年中国春节前后是她旅行社生意的旺季，而今年的情况只能用可怕来形容。

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RCI with Karin Larsen · CBC News

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