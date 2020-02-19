两周隔离结束：“钻石公主号” 乘客分批下船，加拿大包机再度延误

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在经过 14 天的隔离期后，日本横滨港 “钻石公主号” 游轮上的乘客们，从周三开始可以在获得许可后分批下船。

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首批获准下船的大约有 500 人，目前尚不清楚其中是否有加拿大人。

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“钻石公主号” 从 2 月 5 日开始停靠横滨，周三正好满隔离 14 天，机上有3,711名乘客和船务人员，包括 256 名加拿大人，这艘船已成为中国境外最大的新冠病毒感染源。

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感染人数连日激增

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连日来日本当局对 “钻石公主”号的处理方式遭到了国际上的强烈批评，一些专家将这艘游轮称为完美的“病毒孵化器”。

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最近几天该游轮上的新增病例在急剧增加，但日本当局还是决定让游轮上的乘客分批下船。

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根据日本当局的报告，该游轮在本周一增加了 99 个新冠病毒病例，周二增加 88 个，周三又增加了79个新病例，该游轮的感染人数总数已经达到了 621 人。

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下船后自由行动

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在游轮上的乘客中，对冠状病毒检测结果为阴性、没有任何症状、没有与结果阳性者有接触的人可以获准下船。

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获准下船者的行动不受限制，有些人乘坐出租车，有些人搭乘大巴，转去搭乘其他交通工具。

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加拿大广播公司报道说，游轮上的乘客分批下船，大约需要几天时间。

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船务人员留在船上

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“钻石公主号” 邮轮公司在周二的一份声明中说，有169名测试结果呈阳性的人仍留在船上，等候被送往医院，另外，船务人员将留在船上。

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加拿大包机再度延误

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与此同时，加拿大广播公司报道说，加拿大政府撤离游轮乘客的包机再度延误，加拿大乘客可能要等到星期五才能离开。

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加拿大包机原定在周二，后又改在周四撤离加拿大乘客，现在，最新消息是，加拿大飞机要到周四晚上才能在东京羽田机场（Haneda Airport）降落，最早也要在周五早上才能起飞。

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加拿大的飞机一拖再拖，让加拿大乘客的的情绪更加沮丧，多伦多夫妇戴安娜（Diana）和艾伦·周（Allan Chow）说，对加拿大处理这种情况的方式感到非常失望，以这种速度，这架飞机能带回去的人将越来越少，因为只有无症状的人才能登机。

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根据加拿大全球事务部周二提供的报告，在过去几天中，在船上的有 256 名加拿大人，感染 COVID-19 的人数已从 32 人激增至 43 人。

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全球事务部警告说，已经感染了冠状病毒的乘客不能登机。

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游轮乘客在返回加拿大后，将被送到安大略省康沃尔市的 NAV 加拿大培训学院，接受为期 14 天的隔离。

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（CBC）

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