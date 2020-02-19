PHOTO : GETTY IMAGES / AFP/CHARLY TRIBALLEAU Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

两周隔离结束：“钻石公主号” 乘客分批下船，加拿大包机再度延误

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月19日（星期三）15:54
更新 2020年2月19日（星期三）15:57
暂无评论 ↓

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在经过 14 天的隔离期后，日本横滨港  “钻石公主号”  游轮上的乘客们，从周三开始可以在获得许可后分批下船。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

首批获准下船的大约有 500 人，目前尚不清楚其中是否有加拿大人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“钻石公主号” 从 2 月 5 日开始停靠横滨，周三正好满隔离 14 天，机上有3,711名乘客和船务人员，包括 256 名加拿大人，这艘船已成为中国境外最大的新冠病毒感染源。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

感染人数连日激增

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

PHOTO : GETTY IMAGES / AFP/KAZUHIRO NOGI

连日来日本当局对 “钻石公主”号的处理方式遭到了国际上的强烈批评，一些专家将这艘游轮称为完美的“病毒孵化器”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近几天该游轮上的新增病例在急剧增加，但日本当局还是决定让游轮上的乘客分批下船。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据日本当局的报告，该游轮在本周一增加了 99 个新冠病毒病例，周二增加 88 个，周三又增加了79个新病例，该游轮的感染人数总数已经达到了 621 人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

下船后自由行动

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在游轮上的乘客中，对冠状病毒检测结果为阴性、没有任何症状、没有与结果阳性者有接触的人可以获准下船。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

获准下船者的行动不受限制，有些人乘坐出租车，有些人搭乘大巴，转去搭乘其他交通工具。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Tomohiro Oshumi/Getty Images)

加拿大广播公司报道说，游轮上的乘客分批下船，大约需要几天时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

船务人员留在船上

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“钻石公主号” 邮轮公司在周二的一份声明中说，有169名测试结果呈阳性的人仍留在船上，等候被送往医院，另外，船务人员将留在船上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大包机再度延误

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，加拿大广播公司报道说，加拿大政府撤离游轮乘客的包机再度延误，加拿大乘客可能要等到星期五才能离开。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大包机原定在周二，后又改在周四撤离加拿大乘客，现在，最新消息是，加拿大飞机要到周四晚上才能在东京羽田机场（Haneda Airport）降落，最早也要在周五早上才能起飞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的飞机一拖再拖，让加拿大乘客的的情绪更加沮丧，多伦多夫妇戴安娜（Diana）和艾伦·周（Allan Chow）说，对加拿大处理这种情况的方式感到非常失望，以这种速度，这架飞机能带回去的人将越来越少，因为只有无症状的人才能登机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Carl Court/Getty Images)

根据加拿大全球事务部周二提供的报告，在过去几天中，在船上的有 256 名加拿大人，感染 COVID-19 的人数已从 32 人激增至 43 人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全球事务部警告说，已经感染了冠状病毒的乘客不能登机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

游轮乘客在返回加拿大后，将被送到安大略省康沃尔市的 NAV 加拿大培训学院，接受为期 14 天的隔离。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
网络礼仪
当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 – 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Choix de programmes au collégial : un nouveau guide pour éclairer les étudiants

RCI | English

Canada funds climate action by Assembly of First Nations Yukon Region

RCI | Español

Cayeron las ventas de manufacturas en Canadá

العربية | RCI

المؤسسات الكندية تناشد الحكومة إعادة حركة القطارات إلى طبيعتها

Radio-Canada.ca CBC.ca
Débat démocrate : baptême de feu de Bloomberg, assailli par ses adversairesDeux morts dans le carambolage monstre sur l'autoroute 15 à La PrairieDécès de deux passagers qui étaient à bord du Diamond PrincessBlocages ferroviaires : Trudeau convoqué par les premiers ministres provinciauxCanada Carbon abandonne sa poursuite de 96 M$ contre Grenville-sur-la-RougeQuébec veut s'occuper entièrement de l'arrivée de travailleurs étrangers temporairesSalvail dit qu'il ne travaillait plus à Radio-Canada au moment de l'agression alléguéeDiamond Princess : le rapatriement des Canadiens doit commencer jeudiDes employés d’EDC craignent d'avoir été exposés au coronavirusBlocage à Belleville : VIA Rail met à pied près de 1000 employés
Mike Bloomberg, Bernie Sanders main targets at Vegas Democrats' debateChina reports dramatic drop in coronavirus casesAt least 8 people killed in shootings in Hanau, GermanyOttawa formally asks Alberta to enact cap on oilsands emissions as Teck Frontier decision loomsUN Security Council hears of 'unfolding humanitarian catastrophe' in Syria's Idlib provinceWhy 2 different kinds of Wet'suwet'en leaders support and oppose the gas pipelineTim Hortons changes Roll Up the Rim contest to go greener2 killed, 60 injured in 100-car pileup on Montreal's South ShoreTrump offered to pardon Assange if he said Russia not involved in 2016 Wikileaks dump, court toldRapper Pop Smoke, 20, fatally shot at Los Angeles residence