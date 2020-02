中国疫情严重、俄国禁止所有中国人入境

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在中国COVID-19疫情继续泛滥的情况下,俄罗斯政府为了加强防疫措施在星期二宣布,从莫斯科时间星期四凌晨开始暂时性禁止所有中国公民入境。

俄国已经采取了对从中国返回俄罗斯的几百名俄国人进行医院隔离观察、停飞往返中国的绝大多数民航航班、停止与中国和朝鲜的铁路交通、关闭与中国和蒙古的陆路边界、停止向中国公民发放工作签证、要求在俄罗斯学校注册学习的中国大陆留学生在3月1日之前不要从中国返回俄罗斯等防疫措施。

到目前为止俄国有三例确诊新冠病毒肺炎病例,其中有两人是中国公民,一人是在日本沿岸停靠的钻石公主号游轮上感染的COVID-19病毒。

根据中国政府星期二公布的数据,中国大陆已经有7万4千1百85个被称为COVID-19的新冠病毒肺炎确诊病例,有2004人死于COVID-19病毒引发的肺炎。

RCI with The Associated Press、CBC News

