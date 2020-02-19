好消息：BC省首例新冠肺炎患者完全康复，另外三名患者已无症状

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BC省首席卫生官伯妮.亨利（Bonnie Henry）星期三（2月19日）宣布，该省第一个感染新型冠状病毒肺炎的患者已经完全康复，不再需要隔离。另外三名患者的症状也已消失，亨利预计他们的检测结果将很快证明他们的痊愈。“这真是好消息。”

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另有一名从上海返回的30多岁的女性被初步诊断出新冠肺炎。她是BC省的第五个病例。亨利说，她目前情况稳定，在家隔离。她在途中全程戴口罩，几名与她有过近距离接触的人士已被找到。

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目前在加拿大全国共有8个新冠肺炎病例。但是在“钻石公主”号邮轮上感染的加拿大乘客到目前为止有43人。

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另外，美籍邮轮“威士特丹”号在大部分乘客下船后有一名83岁的美国乘客确诊。亨利说，有大约20名乘客是BC省人，他们已经回到家里，现被要求自我隔离。

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（RCI with CBC News, Joel Ballard）

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