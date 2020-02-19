示威者断路：特鲁多要加拿大人多些耐心

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加拿大自由党少数党政府总理特鲁多星期二在联邦议会表示，他的政府正多方面地努力解决土著人示威者阻断铁路交通、影响加拿大经济的问题。

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土著人示威者和环保示威者用阻断铁路运输的方式反对修建不列颠哥伦比亚省液化天然气输送管道项目的行动已经持续了约两个星期，加拿大东部地区铁路客货运输的中断开始明显影响到加拿大经济。

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特鲁多强调，他明白现在涉及修建输气管道项目和中断铁路交通示威的方方面面怨气都很大，自由党政府要用对话的方式，而非动用警方力量的方式，去解决目前示威导致铁路运输中断的危机性问题。

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加拿大议会官方反对党保守党领袖谢尔指责特鲁多只讲“对话解决”是在鼓励激进主义者用挟持加拿大经济的手段达到自己的目的，是致辛勤工作的加拿大民众的利益于不顾、致支持输气管道项目的土著人的利益于不顾。

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特鲁多随后与反对党新民主党、魁北克党团和绿党的党领磋商了示威者阻断铁路交通的问题，但没有邀请保守党领袖谢尔参加。

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特鲁多在磋商会结束后对记者说，他没有邀请谢尔与会是因为谢尔早些时候在议会的讲话显示他不愿意合作。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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