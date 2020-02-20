你保证道路通畅我们就撤：加拿大皇家骑警提议

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加拿大皇家骑警副总监斯特罗恩（Jennifer Strachan）星期三（2月19日）给BC省维特苏维特恩（Wet’suwet’en）族世袭酋长写信，提出双方各让一步：皇家骑警撤走此前派去的小分队，而原住民不再堵住通往滨海天然气管道工地的道路。到目前为止，警方还没有收到答复。

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反对天然气管道项目的示威者在通往工地的道路上设置路障，阻挡车辆和工人进入。承建公司在去年年底获得法庭强制令。BC省皇家骑警在2月初派出执行强制令的临时小分队，逮捕了几名示威者，由此引发其他省份的原住民声援抗议。他们设置的路障造成多处客运货运中断，铁路公司裁员。

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斯特罗恩说，提出这个建议时为了表达诚意，支持和平解决危机的努力。此前五名世袭酋长表示拒绝“在枪口下谈判”，皇家骑警不撤走他们就不与联邦政府或BC省政府官员会面。

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加拿大第一民族大会主席贝尔加德（Perry Bellegarde）在推特上发文说，加拿大皇家骑警的决定是一个促进“进步，对话和安全的重要机遇”。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney）

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