1990年魁省奥卡危机中的加拿大军人和莫霍克族战士。(CP/Shaney Komulainen)

原住民示威者阻断铁路，武力平息还是对话解决？学者的意见

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月20日（星期四）16:35
更新 2020年2月20日（星期四）17:36
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加拿大安大略和魁北克等省份的原住民一个多星期来设置路障阻断铁路交通。前加拿大驻美国大使伯尼（Derek Burney）日前在《国民邮报》上撰文说，这种状况已经令人忍无可忍，联邦政府应该动用所有执法力量，必要时甚至动用军队以维护法治。伯尼目前在卡尔顿大学国际事务学院任教。他的文章代表了相当一部分加拿大政界人士和公众的想法。

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但是曾在金斯顿大学主持国防研究的加拿大退役中校布兰德（Douglas Bland）说，在目前这个阶段，呼吁派兵是“荒唐的”。这应该是联邦政府在用尽所有手段后万不得已的选择。军队的使命是抵御外敌和打击恐怖分子，不是镇压本国公民。把设置路障的抗议活动当成暴乱处理不仅是危险的，而且无视政府与原住民关系的变化。

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曾在书中预言危机

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布兰德曾在2013年和2014年先后出版了小说《暴动》和研究专著《定时炸弹：加拿大与第一民族》。前者描写了一场虚构的原住民青年“夺回土地”的暴动，后者从军事和国家安全的角度，分析潜在的原住民问题危机。他在书中指出，加拿大原住民与非原住民之间的冲突有可能演变成更具破坏力的活动，例如，利用加拿大对横跨大陆运输的重度依赖，阻断东部和西部之间的道路。

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他认为，现在原住民大暴动的可能性比他出书时要低得多。原因是近些年来联邦政府和省政府对原住民不满情绪的正视和为和解所做的尝试。在当下的危机中，大部分原住民领袖和他们领导的族人是支持联邦政府的谈判努力的。军队介入会摧毁这种支持，也会让近年来趋于缓和的双方关系重新紧张起来。

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他说，这次的原住民示威者的目的不是“向加拿大开战”，而是向政府施压，要求政府承认他们的诉求。

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三十年前，魁北克省发生了举世闻名的“奥卡危机”。为了抗议奥卡市在有所有权争议的土地上扩建高尔夫球场，莫霍克族原住民阻断公路和大桥。在一名魁省警察在枪战中丧生后，两千多名军人驰援。这场危机持续了78天。

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经历过奥卡危机的莫霍克族领袖诺顿（Joseph Norton）说，没有人想看到同样的事再次发生。

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前印第安事务部副部长：等待明智的声音出现

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(CP/Jason Franson)

如果不派军队派警察呢？维多利亚大学国际事务研究中心的斯韦恩（Harry Swain）在奥卡危机发生时是联邦政府的印第安事务部副部长。他本周接受CBC采访时反对派警察去平息抗议。他说，联邦总理派警察不仅是失策，而且是违法的。“加拿大不是一个政府领导人可以直接指挥警察行动的国家。”

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这次原住民抗议活动的起因是BC省的一些维特苏维特恩族原住民反对修建天然气管道。斯韦恩说，解决这场危机的关键在原住民内部。反对建天然气管道的是世袭酋长，但是民选委员会和相当一部分民众是赞同的。联邦政府要做的是等待、鼓励并帮助部族内部理智的声音出现。他相信这样的声音有很多。因为天然气管道的修建会给当地带来可观的收入和就业机会。

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（RCI with CBC News, Murray Brewster, News World）

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