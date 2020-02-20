“我们的名声被拖入泥浆”：支持滨海天然气管道的原住民发声

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加拿大各地原住民封堵铁道的抗议活动在继续。许多示威者的标语牌上写着“支持维特苏维特恩”。但是星期三（2月19日）下午在BC省西北部小城修斯顿，两百多名维特苏维特恩原住民在一家电影院里开会，表达他们对滨海天然气管道的支持。他们认为，天然气管道工程会给当地带来经济效益，给原住民创造就业机会。

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维特苏维特恩族的五个民选委员会都与承建公司签署了协议。但是这个项目遭到族内五名世袭酋长的反对。一个在昨天的会上发言的委员会成员说，其他省份的示威者只知道事情的一个方面，他们不明白这类项目给当地带来的好处，

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另一位发言者说，她的家庭因天然气管道和示威活动产生分歧。她希望其他省的示威者快点散去，“这件事跟他们无关。”

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曾经为滨海天然气管道公司工作过的伯妮.乔治（Bonnie George）在接受CBC采访时说，部族的首领和长老受到了伤害，觉得“我们的名声被拖入泥浆”。她认为，现在被媒体广泛报道的反对天然气管道的声浪不能代表所有的族人。

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（RCI with Catharine Tunney, The Current）

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