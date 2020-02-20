断路让加拿大Via Rail铁路公司被迫裁员

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二还表示有望恢复魁北克市-蒙特利尔市-渥太华市之间铁路客运服务的加拿大Via Rail铁路公司星期三下午宣布，在安大略省、不列颠哥伦比亚省、魁北克等省阻断铁路交通的示威活动导致铁路运输运行中断的情况下，公司方面不得不做出暂时裁员1千人的决定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Via Rail铁路公司在此之前已经取消了532个旅客列车班次。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Via Rail在其宣布上述裁员措施的声明中对不得不采取裁员措施和在加拿大全国范围内取消大部分旅客列车服务的决定表示遗憾，指出这种情况在Via Rail公司42年的历史上没有出现过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

参加断路示威的有反对不列颠哥伦比亚省太平洋沿岸液化天然气输气管道经过土著印第安保留区的Wet’suwet’en部落土著人、和安大略省、魁北克省、阿尔伯塔省一些声援BC省示威者的土著人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada