旅游业悲催：疫情让华人国际旅游大军消失

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在COVID-19疫情不但在中国继续泛滥、而且开始成为让世界许多国家民众担心的传染病的情况下，世界主要国家的旅行社开始担心旅游业的寒冬才刚刚开始。

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设在英国、专营亚洲国家旅游团游览欧洲国家业务的Kaleidoscope Travel旅行社常务董事Alex Xu表示，中国大陆的旅行团已经全部取消了通过他们旅行社预定的欧洲国家旅行服务，这意味着他们旅行社四分之三的收入打了水漂。

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Alex Xu说不但他们这样华人经营的旅行社遭了殃，连法国巴黎老佛爷这样国际知名的购物中心都受到了严重影响；上个星期他去老佛爷商场见到的是门可罗雀的景象，而往常这里是挤满购物的中国游客的地方。

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中国政府在一月下旬下令，为了防止COVID-19病毒疫情在国内和国际的传播、大陆境内的旅行社取消一切国内或国际旅行团。

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中国政府的这一禁令让已经习惯靠中国大陆游客挣钱的不少欧洲国家旅游业公司的生意受到重创。

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英国政府旅游机构的研究数字显示，中国游客在英国的消费额要三倍于其他国家游客的平均消费水平。

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乘飞机出国旅行的中国游客有四分之一前往欧洲国家，使欧洲成为中国游客在亚太地区之外最青睐的旅游目的地。

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RCI with Alanna Petroff · CBC News

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