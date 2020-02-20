病毒阴影下：大温哥华的中餐馆空空如也

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新型冠状病毒给大温哥华地区的华人购物中心和中餐馆罩上了阴影。

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Aberdeen 购物中心

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加拿大广播公司法语部 Radio-Canada 报道说，在列治文的 Aberdeen 购物中心，往日的喧哗不在，一片冷冷清清，购物中心里面的美食广场也是几乎没人。

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Aberdeen 购物中心的公共关系总监 Joey Kwan 说，通常这个美食广场总是挤满人，没位置，大家得等候空出来的桌子。

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他说，客户流失的主要原因是对病毒 COVID-19 的恐惧，BC 省目前有 5 个病例，大家都害怕被感染，减少了外出和聚会，这也是可以理解的。

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生意减 50%-80%

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不列颠哥伦比亚省亚洲餐馆咖啡馆业主协会（British Columbia Asian Restaurant Cafe Owners Association）的 David Chung 表示，大温地区所有中餐馆的生意都在下滑。

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现在大多数中餐馆晚上只有几桌客人，据 David Chung 估计，许多餐馆的生意减少了 50％ 至 80％。

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目前加拿大的 COVID-19 感染病例稳定在 8 例，在BC省有 5 例，集中在大温哥华地区，其中 1 人已经康复，脱离隔离，安大略省有 3 例。

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（CBC）

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