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蒙特利尔市南岸发生严重车祸，140 辆车撞一起

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月20日（星期四）06:30
更新 2020年2月20日（星期四）09:17
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星期三中午时分在蒙特利尔南岸 La Prairie 市以南的15 号高速公路上发生了严重交通事故，多达 140 辆车撞到一起，包括汽车、卡车、公共汽车，还有一辆校车。

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有两人在这一事故中死亡，29 人受伤，其中 1 人伤势严重，事故校车上无人受伤。

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事故发生后这一高速公路上长 10 公里的路段被双向封闭。

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大量消防员、警察、医护人员赶到现场抢救，一些人被困在撞扁的汽车里，难以脱身。

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附近的医院都在对受伤人员进行紧急护理。

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目前尚不知道导致事故的确切原因，但南岸的这一地区是个小 “洼地”，大风刮起了附近河岸的大量积雪，有开车者说，突然前面变成白乎乎一片，什么也看不清。

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在现场的人还说，当时公路上的路面也非常滑。

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（Radio-Canada）

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