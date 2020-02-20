(Kim Kyung-Hoon/Reuters)

“钻石公主”号上无症状加拿大人得以下船，加拿大感染乘客升至 47人

作者 黎黎 |
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发表 2020年2月20日（星期四）13:07
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–          钻石公主号游轮上，通过身体检查的加拿大人周四可以下船；

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–          游轮上630多人COVID-19测试呈阳性，包括47名加拿大人；

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–          当地媒体报道说，有两名日本乘客死亡；

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–          无感染加拿大人预计将在周五乘坐加拿大包机撤离。

在日本隔离的钻石公主号游轮上，加拿大乘客如果对 COVID-19 测试呈阴性，星期四可以下船，并预计于周五乘坐加拿大包机离开。

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自 2 月初以来，这艘游轮一直停泊在横滨，上面共有 256 名加拿大人，加拿大全球事务部表示，截止到星期四，已经有47名加拿大人对 COVID-19 测试呈阳性。

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行李已经装好了’

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阿尔伯塔省的洛丽塔·维斯纳（Lolita Wiesner）和她的丈夫一直在船上进行隔离，星期四她在Facebook上发布消息称，他们已经通过了飞行前的检查。

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她的帖子显示出迫不及待的心情：

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我们的行李已经装好，放在了客舱外面。我们戴上了新口罩，就等被叫下船了。

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安大略省夫妇艾伦（Allan）和戴安娜·周（Diana Chow）也是得以下船的加拿大乘客，他们一直把这艘船称为 “浮动监狱”。

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这对夫妇把照片发给他们在多伦多的女儿，然后再发到Twitter 上。这对夫妇说，他们已经下船，正准备乘公共汽车去机场。

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CabinE207PrincessCruise @CabinE207

加拿大的包机将把钻石公主号上健康的加拿大乘客载回加拿大，他们将被送到安大略省康沃尔市的 NAV 加拿大培训学院（ NAV Canada Training Institute ），接受 14 天再隔离。

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全球事务部（Global Affairs ）表示，如果空间允许，将允许非加拿大公民直系亲属和永久居民登机，以让一家人在一起。

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加拿大包机预计在东京时间星期五凌晨起飞。

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游轮感染人数继续增加

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日本星期四表示，这艘游轮上又有 13 人对 COVID-19 测试呈阳性，从而使感染总数超过了 630 人。

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当地媒体日本共同社报道说，在船上感染病毒的两名 80 多岁的日本公民死亡。

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共同社还援引日本厚生省的信息来源说，游轮上有 29人 的情况严重。

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在为期两周的隔离结束后，钻石公主号上的乘客得以从星期三开始分批下船，下船前必须经过检查。

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起源于中国武汉的新冠病毒 COVID-19 现已感染约 75,000 人，并导致约 2,100 人丧生。

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虽然绝大多数病例和死者在中国，尤其是在湖北省，但目前这一疫情正在全球蔓延。

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（CBC）

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