克里斯蒂娜和她的猫Kitya。本人提供。

加拿大女孩为爱猫拒绝撤离武汉：“再有一次机会我也会如此选择”

作者 梁彦 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月21日（星期五）16:56
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“无法与人接触，是最让我焦虑的 —— 即便能在社交媒体上与人交流，也无法弥补。”

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克里斯蒂娜·沙慕克（Kristina Shramko）目前依然住在新冠病毒爆发的中心城市武汉。她今年21岁，来自温哥华。在温哥华一间专业院校毕业后，她决定不急于工作，而是去旅行一段日子。她一向喜欢亚洲文化，所以就去了韩国，然后到了中国旅行。

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而就在中国旅行期间，她认识了现在的男朋友 —— 克里斯蒂娜说， 你永远也不会知道，生活给你怎样的安排。八个月前，她定居武汉。她说，自己喜欢武汉，生活更加悠闲，喜欢汉街，喜欢武汉小吃。

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结果，农历新年前后，武汉突然因新冠状病毒爆发而全城封锁。不巧的是，她的中国男友那段时间在厦门出差，直到现在也无法返回武汉。

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到了2月初，加拿大政府派出专机，要把在武汉的加拿大人接走。结果，最后一刻，克里斯蒂娜做了个惊人决定，继续留在武汉。理由是，她无法带着自己的猫Kitya一起乘飞机离开。

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这就是克里斯蒂娜的故事。

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加广中文台的记者通过电话，采访了克里斯蒂娜。

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为爱猫留在武汉：不会后悔
克里斯蒂娜告诉记者，我当时确实在加拿大大使馆登记，告诉他们我在武汉，准备撤离，但是，我看到规定说，撤离的加拿大人只允许带一件行李，也不许带宠物。我就发邮件询问，是所有包机的规定都如此吗？得到的回答是，我就决定留下来。

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大约半年前，克里斯蒂娜在一间宠物、流浪猫救护中心收养了当时还只有几个月的Kitya。她说，Kitya立即就适应了新的环境，与她非常亲近，自此她们就没有分离过。

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克里斯蒂娜为爱猫留在疫区的故事最早是澳大利亚电视台报道的。而那个故事下面有很多负面的评论，觉得克里斯蒂娜的故事不可理喻，或者说觉得她很笨。

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这令她开始对自己的决定产生怀疑。那个时候，正巧加拿大第二架包机正要离开武汉。

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不过，现在，这个故事得到了很多人的支持和理解，人们赞她有爱心。这些鼓励和正面反馈令她开心。她表示，就算再选择一次，她也会选择留下来的。她很开心地说：“现在感觉，在不知道未来的情况下，我做了这个选择，现在看来，这个决定是对的。”

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克里斯蒂娜在颐和园留影。（本人提供）

无法与人接触令我焦虑
但克里斯蒂娜遇到的麻烦要比武汉本地人更多。首先，她不懂中文。对于周围发生的时间，她无法得到如当地人那样及时的信息。现在，武汉采取更严厉的措施封闭社区，不允许出门，上网购买食品和必需品对她都是需要人帮助的。

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再有就是无法与人接触，导致她的焦虑。她的家人朋友都不在武汉，她说，就算是能在社交媒体和人交谈，也无法弥补这个空白。

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现在，只有她的猫Kitya 每天陪伴她。

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克里斯蒂娜的父母远在温哥华，对她的决定感到不解。她说，尤其是她的父亲，因为不同意她的决定，两人甚至有过争吵。

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不过，随着网络上对克里斯蒂娜的支持越来越多，她的父亲也表示会尊重她。

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克里斯蒂娜给记者的留言：希望保持乐观，

YouTube视频打发时光
在无法出门的日子里，克里斯蒂娜继续她的YouTuber生涯。她制作了一期节目，介绍她无意间被困武汉的故事 —— 她说，在中国这些日子，最令她不安的是，很多的措施决定是忽然发出的，完全没有预警，也不会有时间让你进行准备。比如忽然封城，忽然就把商店也封了，不许出门。

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武汉封城究竟会持续到什么时候，似乎没有人给出肯定答案。

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克里斯蒂娜对此也感到无奈。但是，她的语调和情绪确实乐观的。采访结束之后，她还给记者发来一条短信，表示她希望人们能够用积极乐观的态度面对被隔离的处境，因为惊慌失措解决不了任何问题。

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（Kristina 的Youtube频道，讲述自己在武汉的经历）

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