加拿大市场调查：网购山寨产品多

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网购的方便快速吸引了越来越多的消费者。但是CBC记者的一项市场调查显示，从网上买到的东西有时可能是假货，即使网店、平台和价格全都合法。

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调查记者从阿里巴巴、亚马逊和沃尔玛等五家著名零售商的网店买回数十种商品，包括电子产品，体育用品和化妆品，交给几名专家鉴别。结果超过一半商品被证实或被怀疑是假货，从每一家网店买回的商品中都有山寨名牌。

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另外，有一些化妆品和护肤用品中含有超过加拿大卫生部标准的重金属。

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一名多伦多律师介绍说，山寨产品的利润可能流入有组织犯罪团伙之手，并用来资助恐怖活动。国际刑警组织也认为，山寨产品贸易和贩卖人口、毒品走私和洗钱等犯罪活动之间有明显联系。

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CBC的市场调查节目《Marketplace》每星期五加东时间晚8点30分播出。

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（RCI with CBC News, Jenny Cowley, Asha Tomlinson, Nelisha Vellani）

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