加拿大省长要特鲁多尽快解决示威断路问题

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虽然加拿大自由党少数党政府总理特鲁多一再表示在努力解决目前示威者阻断铁路交通这一危机性问题、并希望加拿大人多一些耐心，但加拿大联邦各省的省长对铁路客货运输中断对本地区经济的影响似乎在失去耐心。

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据熟悉情况的省政府人士向加拿大广播公司透露的情况，有几位省长已经明确告诉联邦政府总理特鲁多，说他们省的民众对示威者断路的问题迟迟得不到解决已感到难以容忍。

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不过，各省省长们对联邦政府应该采取什么样的措施解决示威者中断铁路运输的问题并没有共识。

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萨斯喀彻温省长Scott Moe和魁北克省长François Legault都公开指责特鲁多政府行动迟缓、到现在还拿不出解决非法示威者阻断铁路运输的办法。

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魁北克省长François Legault要求特鲁多动用警察力量强制拆除示威者在铁路线设置的路障、驱散示威者、恢复铁路运输。

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但特鲁多坚持对话是解决目前冲突的最好办法，并说已准备派出几位内阁资深部长与示威者进行对话和谈判。

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联邦议会反对党领袖谢尔抨击特鲁多采用的所谓对话办法是在讨好极端主义示威者以换取他们停止断路示威。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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